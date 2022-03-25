Австралия вводит санкции против Лукашенко и его семьи

Австралия вводит санкции против Лукашенко и его семьи
Австралия ввела санкции против Лукашенко. Фото: Кремль

Власти Австралии объявили о введении очередного пакета санкций в отношении граждан Белоруссии, в том числе президента Александра Лукашенко и членов его семьи.

Как сообщает МИД Австралии, в обновленный санкционный список попали президент Белоруссии Александр Лукашенко, его супруга Галина Лукашенко, а также его сын Виктор Лукашенко, который ранее занимал руководящие должности в правительстве РБ.

Новые санкции также введены против 13 белорусских физических и юридических лиц, в том числе главы Минобороны страны Виктора Хренина.

Кроме того, экономические ограничения затронут 22 россиян, которых власти Австралии назвали «поставщиками дезинформации». Среди них: сотрудники RT, Фонд стратегической культуры, агентство «Инфорос» и NewsFront.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что США ввели новые санкции против депутатов Госдумы и главы Сбербанка.

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