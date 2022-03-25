За пакеты в булочных Вольчека теперь нужно будет платить

С другой стороны, вариант взять свой пакет или сумку никто не отменял, поэтому оплаты в 2 рубля все еще получится избежать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России на фоне сложившейся ситуации начала увеличиваться стоимость офисной бумаги. Продукт выпускают местные производители, однако реагенты для производства приобретались за границей.