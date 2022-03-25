За пакеты в булочных Вольчека теперь нужно будет платить

За пакеты в булочных Вольчека теперь нужно будет платить
За пакеты в булочных Вольчека теперь нужно будет платить. Фото: Pixabay

Петербургская сеть булочных Вольчека решила ввести нововведение: за пакеты теперь нужно платить.

Бесплатные пакеты в булочных Вольчека остались в прошлом, теперь же во имя экономии и экологии нужно будет заплатить 2 рубля. Об этом сообщают «Невские Новости» 24 марта.

«Друзья, настало время для экологии и экономии. Мы больше не выдаем пакеты бесплатно. Вы можете купить их за 2 рубля. Спасибо за понимание», — такое объявление от администрации было обнаружено в одной из булочных.

С другой стороны, вариант взять свой пакет или сумку никто не отменял, поэтому оплаты в 2 рубля все еще получится избежать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России на фоне сложившейся ситуации начала увеличиваться стоимость офисной бумаги. Продукт выпускают местные производители, однако реагенты для производства приобретались за границей.

булочная Вольчека новости СПб пакеты


 

Новости партнеров
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Ещё на Gazeta.SPb
Университет Хопкинса:на 25 марта Россия занимает 4 место по смертности от ...
Названо самое популярное место у российских туристов на апрель и май
Медведев заявил, что возвращение смертной казни в России не исключено
Диетолог рассказала об идеальном количестве яиц в неделю и сроках их хранения
За пакеты в булочных Вольчека теперь нужно будет платить
Эксперт заявил, что заморозка активов России в США влияет как на Китай, так ...
Деньги сгорят: пенсионерам в РФ нужно поторопиться с получением выплаты в ...
Австралия вводит санкции против Лукашенко и его семьи