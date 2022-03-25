За пакеты в булочных Вольчека теперь нужно будет платить

Петербургская сеть булочных Вольчека решила ввести нововведение: за пакеты теперь нужно платить.
Бесплатные пакеты в булочных Вольчека остались в прошлом, теперь же во имя экономии и экологии нужно будет заплатить 2 рубля. Об этом сообщают «Невские Новости» 24 марта.
«Друзья, настало время для экологии и экономии. Мы больше не выдаем пакеты бесплатно. Вы можете купить их за 2 рубля. Спасибо за понимание», — такое объявление от администрации было обнаружено в одной из булочных.
С другой стороны, вариант взять свой пакет или сумку никто не отменял, поэтому оплаты в 2 рубля все еще получится избежать.
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