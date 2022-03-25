Диетолог рассказала об идеальном количестве яиц в неделю и сроках их хранения

Диетолог рассказала об идеальном количестве яиц в неделю и сроках их хранения
Диетолог рассказала об идеальном количестве яиц в неделю и сроках их хранения. Фото: pixabay

По мнению эксперта, куриные яйца — это неотъемлемая составляющая рациона большой части жителей России. Необходимо знать норму употребления и сроки хранения этого продукта.

Врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова рассказала, что в куриных яйцах содержится идеальный по усвояемости белок, кальций, фосфор, лецитин и кальциферол. Специалист рассказала, что 5 или 6 яиц в неделю могут стать хорошим дополнением к другому белку. Об этом сообщается в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметила, что взрослый человек может есть до 2-3 яиц в день, при этом яичного белка больше. Подчеркивается, что тем, у кого имеются хронические и острые заболевания желудочно-кишечного тракта, высокий риск развития сердечно-сосудистых катастроф и избыточный вес, лучше ограничиваться одним яйцом в день три-четыре раза в неделю.

Также не стоит чрезмерно увлекаться яйцами, так как это чревато аллергией и сбоями в работе ЖКТ, например, вздутием, болью, тяжестью.

Врач рассказала и о хранении продукта. Так, срок годности столовых яиц с маркировкой буквой «С» будет составлять около 25 дней, если температура при этом будет от 0 до 20 градусов. А вот при температуре от минус двух до нуля можно хранить яйца не более суток. Диетическое яйцо с маркировкой «Д», в свою очередь, может храниться до 7 дней, заключила Разаренова.

Эксперт не рекомендовала хранить яйца на дверце холодильника из-за ее нагревания. Вне Кроме того, она не советует держать яйца на дверце холодильника, так как она нагревается при открытии. Вне устройства продукт советуется держать в темноте при температуре не выше 20 градусов и влажности воздуха 70-75%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врачи назвали продукты питания, которые могут усугубить состояние людей с гипертонией.

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