Медведев заявил, что возвращение смертной казни в России не исключено

Медведев заявил, что возвращение смертной казни в России не исключено
Медведев заявил, что возвращение смертной казни в России не исключено. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев утверждает, что теперь ограничений для того, чтобы вернуть смертную казнь в России, нет. По его мнению, все будет зависеть от текущей ситуации.

Медведев отметил, что мораторий останется, если все будет спокойно, однако может быть и такое, что его пересмотрят при необходимости. Об этом пишут РИА Новости.

«Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные», — заявил зампредседателя Совбеза РФ.

Также Медведев заметил, что побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы, а в Европе в какой-то момент было решено отказаться от смертной казни. В России приняли аналогичное решение, а в США и Китае — нет.

По словам зампредседателя Совбеза РФ, решения Конституционного суда могут быть подвержены изменениям.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще в феврале Медведев прокомментировал введение новых санкций в отношении РФ, в том числе, приостановку прав в Совете Европы.

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