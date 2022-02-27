Дмитрий Медведев допустил возвращение смертной казни после выхода РФ из Совета Европы

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев высказался о приостановке членства Российской Федерации в Совете Европы.

Медведев прокомментировал введение новых санкций в отношении РФ, в том числе, приостановку прав в Совете Европы.

Политик считает, что такая мера позволит восстановить в России смертную казнь для особо опасных преступников.

«Неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», — сообщил Медведев на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса будет продолжаться, несмотря на введение антироссийских санкций.