Япония ввела новый пакет санкций против 25 россиян, 81 организации и запретила экспорт роскоши

Япония ввела новый пакет санкций против 25 россиян, 81 организации, и запретила экспорт роскоши. Фото: pixabay

Япония ввела новый пакет санкций против 25 россиян, 81 организации, и запретила экспорт роскоши. Фото: pixabay

Санкционный список Японии в отношении России был расширен. В этот раз в него попали 25 жителей России и 81 организация, кроме того, был запрещен экспорт предметов роскоши.

В Японии запретили экспорт предметов роскоши в Россию. В новый санкционный список попали представитель Кремля Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка. Об этом сообщают РИА Новости.

Также в состав лиц в списке вошли председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов и глава «Северстали» Алексей Мордашов.

Ограничения распространились и на родственников секретарь Совета безопасности России Николая Патрушева и первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.

Из организаций «под удар» попали автомобильный и строительный заводы из России, а также ряд производителей электроники.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Российская Федерация не будет вводить переговоры по мирному договору с Японией, а также прекращает диалог о налаживании общей хозяйственной деятельности на Южных Курилах.