Урсула фон дер Ляйен заявила, что оплата газа российскими рублями для Европы неприемлема

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что решение оплачивать газ российскими рублями для Европы является неприемлемым.

По мнению Урсулы фон дер Ляйен, вариант платить за газ российскими рублями для Европы остается неудовлетворительным. Об этом сообщает агентство Reuters.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что данное решение было бы односторонним. Кроме того, по ее мнению, это будет считаться явным нарушением контракта.

Урсула фон дер Ляйен считает, что оплата газа российскими рублями — это попытка обойти санкции, а Евросоюз «не позволит» обойти ограничения.

Еще 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. При этом отмечается, что страна продолжит поставлять топливо в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, которые были зафиксированы в заключенных контрактах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин издевается над Западом, переводя оплату за газ в рубли, считают американские специалисты.