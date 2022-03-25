Эксперт предположил, пойдут ли страны Евросоюза на закупку газа в рублях

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не допустит оплаты российского газа в рублях. Фото: pixabay.com

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не допустит оплаты российского газа в рублях. Фото: pixabay.com

По словам специалиста, Европейский союз может сделать исключение в санкциях для оплаты газа в национальной валюте России.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев объяснил, что когда РФ решила перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли, главным для страны не был обход европейских санкций, передают РИА Новости.

При этом ЕС в состоянии прибегнуть к исключению в своих ограничительных мерах в случае, если появится необходимость покупать российский газ.

Тимофеев отметил, что у России не было цели обходить стороной санкции. Государство намеревалось поддержать курс рубля, а также выстроить другую логику отношений с теми странами, которые ввели ограничительные меры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евросоюз больше не разрешает поставлять в Россию черную икру и предметы роскоши.