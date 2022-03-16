Евросоюз больше не разрешает поставлять в Россию черную икру и предметы роскоши

Евросоюз больше не разрешает поставлять в Россию черную икру и предметы роскоши
Евросоюз больше не разрешает поставлять в Россию черную икру и предметы роскоши. Фото: Pixabay

Советом Евросоюза было принято решение запретить в Россию экспорт предметов роскоши, в том числе жемчуг, круизные суда и яхты, породистые лошади, алмазы и другое.

Новый перечень предметов, запрещенных на экспорт в Россию, представлен в «Официальном журнале» ЕС.

Ограничение распространилось и на черную икру. Известно, что основной естественный нерест осетров существует на Волге в России и на юге Каспийского моря в Иране. С российской Волги осетр дает традиционную черную икру.

Запрет коснулся и торговли с Россией железом и сталью. Помимо предметов роскоши ограничение падает также на машины, стоимостью выше 50 тысяч евро.

Кроме того, решение Совета Евросоюза также перекрывает возможные варианты поставок роскоши в Россию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Евросоюз ввел в действие четвертый пакет санкций против России. На этот раз в список попали миллиардер Роман Абрамович, а также другие российские олигархи.

евросоюз роскошь Россия санкции черная икра


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Samsung заявили, что следят санкциями против России и готовят планы действий
Россиянам с картой «Мир» поступит по 5000 рублей с 17 марта
Петербург побил температурный рекорд по теплу в 2022 году
Минимум по 8000 рублей от ПФР: когда россиянам зачислят деньги на карту
Экономист Мюллер назвал три признака заката доллара
В мире коронавирусом заразилось более 461 млн человек
Роскачество предупредило новой схеме обмана с банковскими картами
ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы