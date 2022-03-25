В Петербурге от коронавируса за сутки скончались 25 человек

За последние сутки в Москве и Петербурге скончались по 25 человек от коронавируса. Фото: pexels.com

За последние сутки в Москве и Петербурге скончались по 25 человек от коронавируса. Фото: pexels.com

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 25 случаев.

Об этом стало известно в субботу, 25 марта.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 32 942 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 366 618 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 17 млн 715 тыс. 390 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков считает, что коронавирус вряд ли может стать обычной острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).