Поезда «Аллегро» перестанут ходить между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 28 марта

Движение поездов «Аллегро», которые связывают Санкт-Петербург и Хельсинки, прекратиться 28 марта.

Поезда «Аллегро» перестают ходить на неопределенное время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финского государственного железнодорожного оператора VR.

Отмечается, что в воскресенье, 27 марта, поезд «Аллегро» выполнит только утренний рейс из Хельсинки, а дневной будут отменен. Несмотря на это из-за Северной столицы отправятся оба рейса.

В компании отметили, что движение поездов, на фоне введенных санкций больше не является необходимостью, так как все финны, которые хотели выехать из России, уже успели это сделать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спрос на пересечение границы с Финляндией на высокоскоростном поезде «Аллегро» в последний месяц был очень повышенным. Сообщалось, что с конца прошлого месяца на поезде каждый день границу пересекают в среднем от 500 до 900 пассажиров.