В последний месяц «Аллегро» ежедневно перевозит от 500 до 900 пассажиров

В последний месяц &#171;Аллегро&#187; ежедневно перевозит от 500 до 900 пассажиров
В последний месяц "Аллегро" ежедневно перевозит от 500 до 900 пассажиров. Фото: РЖД

Спрос на пересечение границы с Финляндией на высокоскоростном поезде «Аллегро» в последний месяц весьма повышен.

Ежедневно между Санкт-Петербургом и Хельсинки следуют четыре рейса в каждом направлении. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление.

Отмечается, что с конца февраля на «Аллегро» каждый день границу пересекают в среднем от 500 до 900 пассажиров. При этом более 70% пассажиропотока приходится на те поезда, которые направляются в Финляндию, подчеркнули в ведомстве.

За последнее время выросло количество уезжающих за границу жителей России, которые имеют вид на жительство в зарубежных государствах и следующих туда транзитом через Финляндию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в железнодорожных поездах ношение масок до сих пор остается одном из главных требований, напомнили в Роспотребнадзоре.

"Аллегро" новости СПб пассажиропоток финляндия


 

Новости партнеров
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Ещё на Gazeta.SPb
Некоторые иностранные автопроизводители могут не вернуться в Россию
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю