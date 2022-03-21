В последний месяц «Аллегро» ежедневно перевозит от 500 до 900 пассажиров

В последний месяц "Аллегро" ежедневно перевозит от 500 до 900 пассажиров. Фото: РЖД

В последний месяц "Аллегро" ежедневно перевозит от 500 до 900 пассажиров. Фото: РЖД

Спрос на пересечение границы с Финляндией на высокоскоростном поезде «Аллегро» в последний месяц весьма повышен.

Ежедневно между Санкт-Петербургом и Хельсинки следуют четыре рейса в каждом направлении. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление.

Отмечается, что с конца февраля на «Аллегро» каждый день границу пересекают в среднем от 500 до 900 пассажиров. При этом более 70% пассажиропотока приходится на те поезда, которые направляются в Финляндию, подчеркнули в ведомстве.

За последнее время выросло количество уезжающих за границу жителей России, которые имеют вид на жительство в зарубежных государствах и следующих туда транзитом через Финляндию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в железнодорожных поездах ношение масок до сих пор остается одном из главных требований, напомнили в Роспотребнадзоре.