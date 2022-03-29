Россияне подали 8,4 тысячи заявок на кредитные каникулы

По предварительным данным кредитные каникулы не пользуются такой популярностью, как во время пандемии коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

По предварительным данным кредитные каникулы не пользуются такой популярностью, как во время пандемии коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Многие жители России решили воспользоваться возможностью отсрочки платежей по кредитам. Банки получили 8,4 тысячи заявок от граждан, пишет газета «Известия».

Ряд банков отметили, что, по предварительным данным, кредитные каникулы не пользуются такой популярностью, как во время пандемии коронавирусной инфекции. По крайней мере таковы актуальные сведения за неполный март. Возможно, в апреле количество желающих получить послабления от банков вырастет.

Отмечается, что рассчитывать на одобрение заявок могут от 4 до 5 млн россиян. По прогнозам специалистов, около 90 процентов заявителей получат положительный ответ. Нынешнее положение экономики страны вызвано более глубокими проблемами, поэтому в скором времени банки ожидают рост числа обращений.

По статистике, предоставленной ВТБ, с 9 марта россияне подали 5,5 тысяч заявлений на послабления. Около половины из них имеют жилищный кредит, около трети получили другой продукт, выданный наличными. Еще 15 процентов заявителей испытывает проблемы с внесением платежей по кредитке. Лишь 3 процента просивших отсрочку заемщиков получили банковские средства на покупку авто.

В ПСБ поступило 400 заявок на данную услугу, из них уже четверть одобрены. Почта банк рассматривает порядка 2000 заявок. В крымский РНКБ обратилось свыше 500 клиентов с просьбой дать отсрочку, 60 процентов обращений удовлетворены.

Обычно условием участия в программе кредитных каникул является падение уровня доходов человека за минувший месяц на 30 процентов. Но многие столкнулись с трудностями именно в марте, так что в апреле банки ждут наплыв желающих воспользоваться предложением.

Аналитики прогнозируют, что большая часть заявок будет касаться крупных кредитов. Россиянам не захочется расставаться с квартирой или автомобилем по причине неспособности своевременно вносить платежи.

Напомним, что кредитные каникулы предполагают отсрочку платежей на период от одного до шести месяцев. Стать ее участниками могут граждане, получившие ссуду до 1 марта. Срок действия программы – до 30 сентября.