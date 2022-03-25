Минздрав опроверг смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что сообщения о смерти Владимира Жириновского являются фейком накануне встречи ЛДПР с Михаилом Мишустиным перед отчетом правительства в Государственной думе, передает ТАСС, в пятницу, 25 марта.

Также в Министерстве здравоохранения России заявили, что состояние 75-летнего политика оценивается как стабильное. Доктора продолжают оказывать возможную в данной ситуации медицинскую помощь, сообщают РИА Новости.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на данные фракция ЛДПР, политик всего час назад прошел плановую процедуру. При этом, сейчас никаких негативных перемен в его здоровье не замечено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Жириновский может находиться в критическом состоянии.