В Петербурге за сутки COVID заболело более 1,2 тыс. человек

В Петербурге за сутки COVID заболело более 1,2 тыс. человек
Число зараженных коронавирусом в России снижается. Фото: pexels

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 237 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Также, за минувшие 24 часа ковид подхватили в Москве 1086 горожан, а в Московской области 560.

В Петербурге скончались еще 25 человек, в столице — 25, а в Подмосковье — 19.

В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 203 человек. За сутки в 47-м регионе скончался один местный житель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за все время пандемии коронавируса число постковидных симптомов увеличилось до 203, из которых 60 могут держаться у человека до полугода.

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