Сократится минимум на 20%: застройщики начали замораживать проекты

Спецоперация на Украине заставила 40% компаний заморозить на какое-то время строительство по всей России жилья, офисов и логопарков.

Среди причин задержек: резкое подорожание стройматериалов и финансирование. Специалисты думают, что объемы строительства жилья в России могут сократиться на 20%, а коммерческой недвижимости — на 40%, передает «Коммерсантъ».

Отмечается, что те компании, которые не столкнулись с перебоями поставок стройматериалов, решили все же отложить недавно начатые стройки. Все ресурсы были направили на завершение почти готовых объектов.

«Высокие цены на материалы и возможный дефицит оборудования могут привести к недострою даже почти готовых объектов»,— не исключает президент «Синергии» Александра Белоус.

Например, Acons Group сообщил, что приостановили время работы сразу по нескольким объектам. Так же сделал и «Эспро Девелопмент», потому как стоимость кредитования резко выросла. Компаниям приходится менять согласованные проектные решения в части отделочных материалов и оборудования, которые доставлялись из западных стран.

Важно отметить, что китайские производители не в состоянии быстро заменить конкурентов. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что «они ссылаются на то, что из-за санкций, введенных США и ЕС в отношении РФ, оплата поставок серьезно затруднена».

Руководитель отдела стратегического консалтинга «Джонс Лэнг Ласаль» Юлия Никуличева не исключает, что сложившаяся ситуация является удобной для застройщиков причиной обосновать задержку или перенос проекта, но в действительности она может прикрывать глубинные проблемы в компании.

Гендиректор «Эспро Девелопмента» Виталий Антонов объяснил, что заморозка объектов ожидаемо приведет к сокращению объемов строительства коммерческой недвижимости. При этом, госстроек, напротив, станет больше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фоне введенных в отношении России санкций многие сферы переживают не лучшие времена, застройщики Северной столицы поделились тем, как обстоит дело с проектами и какие прогнозы ждут граждан в будущем.