Стало известно, изменятся ли планы на петербургских стройках, и не остановится ли производство

На фоне введенных в отношении России многие сферы переживают не лучшие времена, застройщики Северной столицы поделились тем, как обстоит дело с проектами и какие прогнозы ждут граждан в будущем.
В России цены на недвижимость выросли на 2,3 % с начала 2022 года, а Петербург стоит в первых позициях рейтинга. Сначала спрос на недвижимость рос, но в последние время наблюдается обратная тенденция. Об этом пишут «Невские Новости».
В «Петербургской недвижимости» рассказали, что объемы вводимого жилья останутся такими же, как планировалось. В компании отметили, что пауза, действительно, могла быть из-за неопределенностью ставок по льготной ипотеке, но теперь этот вопрос уже прояснился, — уже на следующей неделе застройщики смогут обсудить с банками субсидированные ставки.
«Дальше уже будем смотреть по ситуации. Плюс очень важная мера, что увеличили лимит до 12 миллионов», — подчеркнули в компании.
С повышение ключевой ставки Банка России в текущем году субсидированные программы ипотечного кредитования, популярные в прошлом году, встали на паузу, либо были пересмотрены по новым условиям. В «Петербургской недвижимости» говорят, что в настоящий момент неясно, будет это снижение от льготной ставки или от базовой.
В свою очередь заместитель директора по производственным вопросам объединения «Строительный трест» Андрей Паньков заявил, что сложившаяся ситуация не оказала сильного влияния на работу компании. Он признался, что есть некоторые корректировки по проектным решениям, которые связаны с уходом некоторых поставщиков с российского рынка. В тоже время эти изменения не повлекут за собой остановку строек или затягивание ввода в эксплуатацию объектов. В «Группе ЛСР» также заверили, что строительство продолжается согласно плану.
Ипотечный брокер Марина Рождествина заключили, что ипотека сейчас пользуется популярностью у тех, кто планирует воспользоваться программами семейной или субсидированной ипотеки. До этого к эксперту по государственным программам обращалось около 25 клиентов в месяц, а в марте это число упало до 3. По мнению специалиста, это связано покупательской способностью петербуржцев.
Рождествина предполагает, что рынок стабилизируется в течение ближайших месяцев. При этом процесс будет небыстрым, — полное восстановление может произойти примерно через год.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Краснодаре и Перми появилось больше предложений недвижимости первичного рынка, попадающие под новые условия льготной ипотеки.