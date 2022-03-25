Стало известно, изменятся ли планы на петербургских стройках, и не остановится ли производство

Стало известно, изменятся ли планы на петербургских стройках, и не остановится ли производство. Фото: pixabay

Стало известно, изменятся ли планы на петербургских стройках, и не остановится ли производство. Фото: pixabay

На фоне введенных в отношении России многие сферы переживают не лучшие времена, застройщики Северной столицы поделились тем, как обстоит дело с проектами и какие прогнозы ждут граждан в будущем.

В России цены на недвижимость выросли на 2,3 % с начала 2022 года, а Петербург стоит в первых позициях рейтинга. Сначала спрос на недвижимость рос, но в последние время наблюдается обратная тенденция. Об этом пишут «Невские Новости».

В «Петербургской недвижимости» рассказали, что объемы вводимого жилья останутся такими же, как планировалось. В компании отметили, что пауза, действительно, могла быть из-за неопределенностью ставок по льготной ипотеке, но теперь этот вопрос уже прояснился, — уже на следующей неделе застройщики смогут обсудить с банками субсидированные ставки.