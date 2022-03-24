ЦИАН оценил рост доступности жилья после пересмотра норм льготной ипотеки

Ипотека под 12% выглядит выгодной на фоне текущих условий стандартной ипотеки под 20% и выше. Фото: Pixabay

Ипотека под 12% выглядит выгодной на фоне текущих условий стандартной ипотеки под 20% и выше. Фото: Pixabay

В Краснодаре и Перми стало гораздо больше предложений недвижимости первичного рынка, которые подпадают под новые условия льготной ипотеки.

Аналитики ЦИАН вычислили, что Москва в этом рейтинге заняла восьмую строчку.

Так, увеличение льготного размера кредитов, которые выдаются по программе льготной ипотеки, сделало долю доступных для покупки квартир в новостройках гораздо выше.

В итоге 78 процентов квартир в новых домах крупных городов возможно приобрести в рамках льготной ипотеки. Ранее же это число составляло только 8 процентов. Выходит, что доля доступного по программе жилья стала больше в 9,75 раз.

На втором месте оказался Петербург, показатель вырос на 74 п.п., с 3 процентов до 77 процентов. Бронзу взяла Самара с ростом на 71 п.п., с 20 процентов до 91 процента.

Напомним, что глава Российской Федерации Владимир Путин утвердил новые параметры для льготной ипотеки. Ставка по этой программе увеличилась с 7 процентов до 12 процентов годовых. Вместе с тем повысились и предельные суммы кредитов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что риелтор спрогнозировал падение цен на недвижимость.