В Красногвардейском районе стартовала работа над проектом Пейзажного парка

Первые результаты — разметку территорий и благоустройство — жители смогут оценить уже в 2023 году. Фото: pixabay.com

Первые результаты — разметку территорий и благоустройство — жители смогут оценить уже в 2023 году. Фото: pixabay.com

Жителям Северной столицы объяснили, что ждет Красногвардейский район при создании проекта Пейзажного парка.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», местным жителям приходится совершать променады прямо по обочине. Ведь до ближайшего парка «топать» больше 10 километров.

Так, власти Петербурга решили в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» запустить голосование. Высказались «за» парк в Красногвардейском районе порядка 16 тыс. человек.

К слову, экологи собираются сохранить землю будущего Пейзажного парка для местных птиц и животных.

Отмечается, что проект предполагает инфраструктуру для местных жителей с ограниченными возможностями. Земле сохранят естественный рельеф, но территорию оборудуют пандусами и переходами.

Здесь собираются разбить экотропы, места для пикника, скейтпарки, кинотеатр на открытом воздухе. Облагородят и береговую линию. Вдоль Охты обустроят трехкилометровую набережную. Тут появятся лежаки, качели и игровые зоны для малышей. Также было решено не вырубать лес. Ликвидируют лишь поврежденные растения и деревья.

К разработке плана уже приступили. Закончить работу по проекту и документации должны до конца текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев попросили помочь выбрать имя лемуру из Ленинградского зоопарка.