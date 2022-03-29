Система Apple Pay больше не поддерживает «Мир»

Apple Pay приостановил поддержку карт «Мир». Как это решение системы бесконтактных платежей отразится на россиянах, рассказывают радио Sputnik.

Пользователи карт «Мир» лишились возможности присоединять к Apple Pay новые карточки, и вот теперь стало известно о том, что даже ранее привязанный пластик больше не поддерживается данной системой. Такую информацию распространила фирма Apple через пресс-службу.

По мнению Виктора Достова, председателя совета ассоциации «Электронные деньги и денежные переводы», данное решение может принести гражданам РФ некоторые трудности. Многие россияне оценили удобство использования бесконтактных платежей, и теперь им придется лишиться этой возможности.

Эксперт напомнил, что некоторые карты выпускались изначально в виде виртуального продукта для оплаты покупок через телефоны. В материальном выражении их нет, значит, они просто исчезнут. Достов порекомендовал владельцам виртуальных карт данной системы выпустить их пластиковый вариант.

Уже привязанные к кошельку карты «Мир» пропадут из платежного сервиса. Их удалит сама Apple в ближайшее время, после чего использовать вирутальные карточки станет невозможно.

Информация о том, что россиянам грозят отключения от систем бесконтактных платежей Google Pay и Apple Pay, появилась еще 26 февраля. Если Google пока не заявляла о том, что решение об уходе из России окончательно принято, то «яблочный» сервис уже предпринял конкретные меры.

Как показывает статистика, россияне успели оценить удобство возможности оплаты товаров через смартфон. Количество покупок с использованием бесконтактных систем платежей Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Yandex Pay в прошлом году существенно возросло – с 9 до 21 процента.