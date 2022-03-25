Глава ВТБ Костин заявил, что инфляция по итогам 2022 года будет двузначной

Глава банка ВТБ Андрей Костин считает важными принимаемые государством меры по сдерживанию цен на продукты, металлы, строительные материалы.

Костин прогнозирует, что инфляция по итогам текущего года достигнет двузначного числа, передает РБК.

«Инфляция будет двузначная. Это точно, мы это прогнозировали», — заявил глава ВТБ.

Также Костин отметил, что ни в коем разе нельзя замораживать цены. Ведь это может привести к дефициту товаров.

«Но факторы по сдерживанию или помощь, льготы, которые позволят ограничить рост цен, — это, конечно, очень важно», — отметил Андрей Костин.

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