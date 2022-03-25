Самолет главы Польши, летевшего в Жешув к Байдену, аварийно сел в Варшаве

Самолет главы Польши, летевшего в Жешув к Байдену, аварийно сел в Варшаве
Президент Польши Анджей Дуда не долетел на встречу со своим американским коллегой Джо Байденом. Фото: pixabay

Воздушное судно польского президента, делавшего рейс в город на юго-востоке Польши Жешув, совершил аварийную посадку в Варшаве.

Все произошло недалеко от украинской границы. Глава республики Польша Анджей Дуда летел на встречу с американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщают РИА Новости в пятницу, 25 марта.

Напомним, что в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском погибли президент Польши Лех Качинский и другие видные деятели государства, в том числе всё высшее военное руководство. Лех Качиньский летел в Россию. В рамках частного визита предполагалось, что он посетит траурную акцию по случаю 70-й годовщины расстрела польских офицеров в катынском лесу.

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