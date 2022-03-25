В Петербург доставили 20 тыс. упаковок инсулинов для льготников

В настоящее время потребность в лекарственных средствах для льготников удовлетворена.

В Северную столицу поступило 20 тыс. упаковок инсулинов для льготников. Об этом сообщает первый заместитель главы петербургского комитета по здравоохранению Андрей Сарана во время прямого эфира проекта «Объясняем.РФ».

Сарана заявил, что потребность для льготного лекарственного обеспечения сегодня закрыта. В Петербург доставили 20 тысяч упаковок инсулинов.

Также первый заместитель председателя Комздрава отметил, что и отечественный производитель, и зарубежные компании подтвердили наличие достаточного количества медикаментов, предназначенных для лечения заболеваний щитовидной железы и готовность отгрузки их в аптеки в скором времени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фармацевт рассказал, какие лекарства нужно обязательно закупить на фоне санкций.