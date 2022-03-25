«Большой порт Санкт-Петербурга» может лишиться до 70% грузов

«Большой порт Санкт-Петербург» в марте 2022 года был вынужден сократить обработку контейнерных грузов. Причиной этого стали проблем с логистикой.

По мнению директора по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексея Мисаилова, Большой порт в Петербурге и другие порты Северо-Запада могут потерять до 70% грузов. Оставшиеся — придутся на компании, которые не приостановили деятельность в России, и на товары, не попавшие в санкционные списки.

Как сообщили «Ведомости», власти сейчас рассматривают альтернативные маршруты перевозок грузов. На фоне этого грузоотправители, сообщают о росте денежных и временных затрат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.