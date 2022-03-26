Медведев не считает фатальными санкции Запада против России

Медведев признал, что трудности действительно есть, и их придется преодолевать. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Медведев признал, что трудности действительно есть, и их придется преодолевать. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции — не фатальные трудности. Они несопоставимы с испытаниями страны в прошлом веке и даже с проблемами пандемии.

Медведев признал в разговоре с РИА Новости, что трудности действительно есть, и их придется преодолевать. Однако, как он считает, россиянам к этим трудностям не привыкать — испытания в ХХ веке были пострашнее. Более того, по мнению Медведева, проблемы при начале пандемии были серьезнее, чем текущие.

«Потому что мы не понимали, по каким закономерностям этот вирус — откуда бы он ни взялся — развивается. И не выкосит ли он, как в известных фантастических произведениях, значительную часть человечества. Вот тогда в этом смысле напряжение, на мой взгляд, было больше», — отметил зампред Совбеза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что РФ ввела ограничения на движение денежных средств в недружественные страны.