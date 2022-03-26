Spiegel: решение Путина по оплате газа в рублях делает санкции Запада абсурдными

Spiegel: решение Путина по оплате газа в рублях делает санкции Запада абсурдными
По словам экономиста Йенса Зюдекума, Путину удалось "ошарашить Запад". Фото: Кремль

В Германии заявили, что решение президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты газа для недружественных стран в рубли ошарашило западные энергетические рынки.

Как пишет немецкий журнал Spiegel, маневр Путина с переводом оплаты вызвал растерянность в правлениях европейских энергетических концернов и министерствах экономики стран ЕС. По словам экономиста Йенса Зюдекума, президенту удалось «ошарашить Запад».

«Таким образом, Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции», — отметил Зюдекум.

Эксперт по валюте Петер Бофингер считает, что этим решением Москва пытается укрепить рубль. Если Запад будет покупать российскую валюту за доллары и евро, то спрос на нее возрастет, а курс поднимется.

По мнению экономиста Клаус-Юргена Герна, ЦБ в такой ситуации сможет продавать рубли западным клиентам через российские банки, что также приведет к стабилизации валюты.

«Однако этим Путин поставит Запад в крайне трудное положение, поскольку западные санкции будут выглядеть абсурдно», — заключил Герн.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитик считает, что ЕС постарается побыстрее отказаться от российских нефти и газа.

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