Спрос на парфюмерию в РФ вырос в полтора раза

Спрос на парфюмерию в РФ вырос в полтора раза
По сравнению с началом февраля 2022 года спрос на парфюмерию вырос на 55%. Фото: pixabay

Спрос на парфюмерные товары в российских магазинах за год вырос почти в полтора раза.

По данным «Честного знака», в первой половине марта россияне купили 4,6 миллиона флаконов парфюмерии. Годом ранее в аналогичный период было куплено 3,1 миллиона единиц. Рост составил 48%. Всего на парфюм в марте граждане потратили почти 11 миллиардов рублей , сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По сравнению с началом февраля 2022 года спрос на парфюмерию вырос на 55%.

По мнению экспертов, ажиотажный спрос на парфюмерию в России связан с желанием закупиться впрок на фоне заявлений зарубежный компаний об уходе с российского рынка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что онлайн-спрос на бытовую технику в России вырос на 175%.

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