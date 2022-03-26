Онлайн-спрос на бытовую технику в России вырос на 175%

Онлайн-спрос на бытовую технику в России вырос на 175%
Сильнее всего спрос вырос на бытовую технику. Фото: Pixabay

Лидерами роста онлайн-спроса в России за месяц стали бытовая техника, электроника, сумки и чемоданы.

Исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayment показало, что сильнее всего спрос вырос на бытовую технику: ее онлайн-оборот в период с 24 февраля по 23 марта увеличился на 175%. Средняя стоимость покупки в данной категории выросла на 38% — до 52 792 рублей. Об этом пишет ТАСС.

Второе место у электроники: спрос вырос на 139%, а средний чек — до 12 328 рублей. Тройку закрывают сумки, рюкзаки и чемоданы: рост онлайн-оборота составил 70%, а средняя сумма покупки выросла на 51% — до 11 835 рублей.

Кроме того, за месяц выросли онлайн-продажи детской одежды (оборот вырос на 64%), товаров для животных (на 48%), лекарств (на 43%).

По мнению аналитиков, онлайн-оборот растет на фоне введенных санкций против РФ и ухода с российского рынка иностранного бизнеса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ритейлер сообщил о снижении цен на ноутбуки до 20%.

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