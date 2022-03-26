В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский сообщил, что порог обязательного контроля банковской операции должен быть повышен как минимум до 1 млн рублей.

По его словам, это снизило бы нагрузку на банки.

Он отметил, что эта тема является актуальной как для ЦБ, так и для кредитных организаций, сообщает РИА «Новости».

Эксперт напомнил, что закону об операциях, подлежащих обязательному контролю, более 20 лет.

Согласно действующему закону, под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают операции на сумму 600 тыс. рублей и выше. Речь идет о снятии средств, зачислении их на счет юрлиц, покупках или продажах иностранной валюты, приобретении ценных бумаг и др.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средства россиян в феврале в банках страны сократились на 1,2 триллиона рублей или 3,5%, сообщил Банк России. В Центробанке указали, что спрос населения на наличные деньги повысил «негативный информационный фон в условиях санкций» в отношении банков. В целом за февраль средства населения снизились на 1,2 триллиона рублей, главным образом за последнюю неделю месяца.

Также солбщалось, что Центральный банк России намерен внести изменения в критерии, определяющие сомнительные банковские операции на счетах граждан. Решение о необходимости корректив было принято, поскольку критерии оставались неизменными в течение последних восьми лет. В частности, эксперты предлагают не считать подозрительными операции, в которых клиента не останавливает высокая комиссия или заградительные тарифы.