В Смольном заявили, что корректировки бюджета Петербурга весной не будет

В Смольном заявили, что корректировки бюджета Петербурга весной не будет
Алексей Корабельников. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Корректировки бюджета Петербурга весной не будет.

Об этом написал вице-губернатор города Алексей Корабельников у себя в соцсетях. Он отметил, что сегодня власти стараются просчитывать все риски, которые связаны с возможным сокращением доходов бюджета, вызванным временным снижением деловой активности.

Корабельников также подчеркнул, что сейчас ведется работа над приоритезацией расходов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Он также заверил, что все социальные обязательства будут выполнены. На первом плане– строительство социальных объектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уже в апреле россиян ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента.

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