Спасатели за полчаса потушили пожар в квартире в Сланцах

Спасатели за полчаса потушили пожар в квартире в Сланцах
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сотрудники МЧС потушили пожар в Сланцах.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 04:25 мск. На месте происшествия работала дежурная смена 145 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области.

Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы техники.

Горела обстановка в квартире на площади 1 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 04:58 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

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