В первой половине марта россияне чаще всего покупали хлеб

В первой половине марта россияне чаще всего покупали хлеб
Черный хлеб не подходит не только тем, кто желает избавиться от лишнего веса, но и людям, страдающим от сахарного диабета. Фото: pixabay

В первой половине марта хлеб оказался самым покупаемым продуктом в России. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Кроме того, российские граждане активно покупали кофе, мясо, яйца и молоко. При этом гречка и сахар особой популярностью не пользовались.

Среди товаров для гигиены лидерами стали мыло, салфетки и кремы. Далее идут туалетная бумага и шампунь.

Среди детских товаров самым популярным оказалось детское питание, далее следуют тетради, игрушки и подгузники.

Среди бензинов лидирует марка Аи-92. В исследовании отмечается, что всплески не оказали значительное влияние на спрос.

По словам экспертов, рост спроса на отдельные товары соответствует предпандемийному.

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе нет прогнозов касательно дефицита хлеба в 2022 году. Первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в текущем году дефицита хлеба не будет. Эксперт рассказала, что есть достаточно семян и сельхозтехники, а также средств защиты растений. Таким образом, есть все, что необходимо для посева и получения хлеба.

Также gazeta.spb.ru писала, что из-за сложностей с расчетами в России могут возникнуть некоторые проблемы с поставкой импортных товаров, считает аналитик. В частности, речь идет о туалетной бумаге, кофе и бытовой технике.

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