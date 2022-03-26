Эксперты оценили влияние санкций на уровень безработицы и доходы россиян

В ближайшее время доходы россиян могут заметно упасть и тогда взятые кредиты станут для россиян непосильной ношей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В ближайшее время доходы россиян могут заметно упасть и тогда взятые кредиты станут для россиян непосильной ношей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

На фоне антироссийских санкций уровень безработицы в стране вырос до 6,2%, при этом реальные располагаемые доходы населения снизятся на 12%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

По прогнозам экспертов, к концу 2022 года инфляция будет на уровне 19,3%. К декабрю 2023 года ВЭБ.РФ ожидает снижение показателя до уровня 5,3%, в декабре 2024-го — до 4,1%.

Отмечается, что для уменьшения влияния санкций необходимо реализовать дополнительные меры поддержки российских граждан.

Руководитель направления «человеческий капитал» института Раиса Лукьяненко рассказала, что предложенные меры могут смягчить снижение располагаемых доходов до минус 10% и сократить уровень безработицы до 6% к концу текущего года.

Ранее сообщалось, что Банк России рассказал, что готовит новые меры поддержки для граждан страны и кредиторов. Такой шаг был сделан в связи с введением со стороны Запада санкций. В целях поддержки граждан и обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введенных санкций Центробанк решил реализовать дополнительные меры поддержки.

Также gazeta.spb.ru писала, что Центробанк утром четверга, 3 марта, предписал взимать комиссию не менее 30 процентов при покупке физическими лицами долларов, евро и фунтов на бирже.