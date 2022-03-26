Автоэксперт рассказал о необычном способе выследить угнанную машину

Автоэксперт рассказал о необычном способе выследить угнанную машину
Назван неожиданный способ выследить угнанный автомобиль. Фото: pixabay

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, каким образом можно выследить угнанную машину.

Эксперт отметил, что в случае кражи можно воспользоваться простым лайфхаком — положить под одно из сидений кнопочный телефон. Если автомобиль угнали, сотрудники полиции смогут запросить у мобильного оператора биллинг телефона, который позволит получить данные о его местонахождении. Водителю стоит держать этот телефон заряженным. На устройстве нужно отключить звук и вибрацию, сообщает «Лента.ру».

Кроме того, от угона машины могут защитить простые механические меры — установка замков на капот и коробку передач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что злоумышленника «взяли» в состоянии алкогольного опьянения. Он сидел в салоне угнанной машины. Незадолго до этого мужчина влетел в припаркованный автомобиль «Лада Гранта».

автомобили автоэксперт угоны


 

Новости партнеров
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Ещё на Gazeta.SPb
В Тосно потушили пожар в многоквартирном доме
Автоэксперт рассказал о необычном способе выследить угнанную машину
Эксперты оценили влияние санкций на уровень безработицы и доходы россиян
В России смягчат ответственность за нарушение валютного законодательства
Россиянам напомнили об упрощённом варианте назначения страховой пенсии по ...
Петербуржцев предупредили о ветре до 15 метров в секунду
В первой половине марта россияне чаще всего покупали хлеб
Спасатели за полчаса потушили пожар в квартире в Сланцах