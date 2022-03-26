Автоэксперт рассказал о необычном способе выследить угнанную машину

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, каким образом можно выследить угнанную машину.

Эксперт отметил, что в случае кражи можно воспользоваться простым лайфхаком — положить под одно из сидений кнопочный телефон. Если автомобиль угнали, сотрудники полиции смогут запросить у мобильного оператора биллинг телефона, который позволит получить данные о его местонахождении. Водителю стоит держать этот телефон заряженным. На устройстве нужно отключить звук и вибрацию, сообщает «Лента.ру».

Кроме того, от угона машины могут защитить простые механические меры — установка замков на капот и коробку передач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что злоумышленника «взяли» в состоянии алкогольного опьянения. Он сидел в салоне угнанной машины. Незадолго до этого мужчина влетел в припаркованный автомобиль «Лада Гранта».