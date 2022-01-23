В Янино полиция задержала пьяного угонщика, попавшего в ДТП

Злоумышленника «взяли» в состоянии алкогольного опьянения. Он сидел в салоне угнанной машины. Незадолго до этого мужчина влетел в припаркованный автомобиль «Лада Гранта».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 23 января.

21 января от дома №10 корпуса 2 по улице Голландской в Янино неизвестный угнал «Хендай». Машина принадлежала 27-летнему мужчине.

В тот же день подозреваемого задержали у дома №28 корпуса 1 по улице Руднева. Гражданин был пьян. Незадолго до задержания мужчина совершил ДТП.

Заведено уголовное дело, задержанный под арестом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у замдиректора в коммерческой фирмы Кингисеппа угнали машину ща 6,7 млн рублей.