В Янино полиция задержала пьяного угонщика, попавшего в ДТП

В Янино полиция задержала пьяного угонщика, попавшего в ДТП
Угонщика задержали. Фото: pixabay

Злоумышленника «взяли» в состоянии алкогольного опьянения. Он сидел в салоне угнанной машины. Незадолго до этого мужчина влетел в припаркованный автомобиль «Лада Гранта».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 23 января.

21 января от дома №10 корпуса 2 по улице Голландской в Янино неизвестный угнал «Хендай». Машина принадлежала 27-летнему мужчине.

В тот же день подозреваемого задержали у дома №28 корпуса 1 по улице Руднева. Гражданин был пьян. Незадолго до задержания мужчина совершил ДТП.

Заведено уголовное дело, задержанный под арестом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у замдиректора в коммерческой фирмы Кингисеппа угнали машину ща 6,7 млн рублей.

ленобласть происшествие угон


 

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