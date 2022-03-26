Иммунолог рассказала, какое природное явление повышает риск заражения коронавирусом

Медицинский директор проекта «Аллерготоп», врач аллерголог-иммунолог Елена Шуватова рассказала, что весеннее цветение повышает риск заражения ковидом.

Врач сообщила со ссылкой на исследования, что пыльца повышает риск заразиться именно коронавирусной инфекцией, пишет «Коммерсант».

Специалист объяснила это тем, что пыльца изменяет иммунные барьерные функции клеток эпителия дыхательных путей, вследствие чего человек становится более уязвим для вирусов. Тем, кто страдает от аллергии россиянам врач порекомендовала уехать на время в Черногорию или Турцию.

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 24 072 человек. Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 739 462.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог назвал срок новой волны COVID в России.