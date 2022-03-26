Финская железнодорожная компания перестанет принимать поезда из России

Финская железнодорожная компания перестанет принимать поезда из России
Финляндия приостанавливает прием поездов из России. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

С 27 марта Финляндия приостанавливает прием поездов из России.

Финская железнодорожная компания VR Transpoint не будет принимать поезда из РФ с 12:00 27 марта из-за санкций, введенных против РЖД. Но возвращение российских вагонов из Финляндии в Россию продолжится.

«Из-за санкций против Российских железных дорог (РЖД) продолжать движение на восток (в сторону России) пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом»,— сообщается на сайте VR Group.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ОАО «Российские железные дороги» пообещали постараться не допустить повышения цен на пассажирские билеты в этом году. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. По его словам, компания считает важным сохранить без удорожания стоимость билетов.

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