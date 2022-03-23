В РЖД обещают не повышать цены на билеты

В РЖД обещают не повышать цены на билеты
РЖД считает важным сохранить без удорожания стоимость билетов. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

В ОАО «Российские железные дороги» пообещали постараться не допустить повышения цен на пассажирские билеты в этом году.

Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. По его словам, компания считает важным сохранить без удорожания стоимость билетов.

«Будем максимально придерживаться в этом году этих принципов», — цитирует Белозерова РИА Новости.

Он отметил, что РЖД готовы перевезти большее число пассажиров на юг страны из-за проблем с авиаперелетами. Для этого планируется снизить объемы отправок грузов.

Гендиректор РЖД также напомнил, холдинг регулярно предоставляет льготные билеты для разных категорий граждан, в том числе пенсионерам и детям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ограничения на полеты на юг России продлили.

билеты ржд рост цен цены на билеты


 

Новости партнеров
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам рассказали, что будет с выплатами по ипотеке, взятой до повышения ...
В Колпино водитель Land Cruiser снес столб
В Ленобласти мужчина убил приятеля во время застолья
В Кремле заявили, что Чубайс уволился по собственному желанию
Названы кандидаты на звание почетного гражданина Петербурга
Трамвайное движение по Светлановскому проспекту будет закрыто до лета
Спектакли с Ренатой Литвиновой отменили в Петербурге
В АО «ЛОЭСК» рассказали, чем грозит самовольное размещение линий связи на ...