В РЖД обещают не повышать цены на билеты

В ОАО «Российские железные дороги» пообещали постараться не допустить повышения цен на пассажирские билеты в этом году.

Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. По его словам, компания считает важным сохранить без удорожания стоимость билетов.

«Будем максимально придерживаться в этом году этих принципов», — цитирует Белозерова РИА Новости.

Он отметил, что РЖД готовы перевезти большее число пассажиров на юг страны из-за проблем с авиаперелетами. Для этого планируется снизить объемы отправок грузов.

Гендиректор РЖД также напомнил, холдинг регулярно предоставляет льготные билеты для разных категорий граждан, в том числе пенсионерам и детям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ограничения на полеты на юг России продлили.