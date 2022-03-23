В РЖД обещают не повышать цены на билеты

В ОАО «Российские железные дороги» пообещали постараться не допустить повышения цен на пассажирские билеты в этом году.
Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. По его словам, компания считает важным сохранить без удорожания стоимость билетов.
«Будем максимально придерживаться в этом году этих принципов», — цитирует Белозерова РИА Новости.
Он отметил, что РЖД готовы перевезти большее число пассажиров на юг страны из-за проблем с авиаперелетами. Для этого планируется снизить объемы отправок грузов.
Гендиректор РЖД также напомнил, холдинг регулярно предоставляет льготные билеты для разных категорий граждан, в том числе пенсионерам и детям.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ограничения на полеты на юг России продлили.