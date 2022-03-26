За последние недели в России подешевели только огурцы

За последние недели в России подешевели только огурцы
Цены на огурцы снизились. Фото: Pixabay

С 26 февраля по 18 марта средняя цены на огурцы снизилась с 202,9 рублей за килограмм до 185,5 рублей.

Как пишет РБК, огурцы стали единственным продуктом, который подешевел с начала спецоперации на Украине на фоне введенных антироссийских санкций.

По данным Росстата, в среднем цены на продукты повысились на 6,2%. В частности, цена на сахар выросла на 32,6%, на помидоры — на 30,8%, бананы — 28,7%, репчатый лук — 17,8%, белокочанную капусту — 12,5%.

По словам представителя Минсельхоза, снижение цен на огурцы объясняется тем, что их оптовая стоимость у производителей за последний месяц упала на 10,4%.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями. 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские кофейни из-за проблем с логистикой начинают поднимать цены на продукцию. В частности, дорожает кофе.

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