Макрон заявил, что у Франции нет оснований соглашаться на требования платить за газ рублями

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на требование России платить за газ российскими рублями.

Он отметил, что это несовместимо с контрактами, которые были подписаны ранее. Макрон добавил, что не видит никаких оснований соглашаться с такими требованиями, сообщает РИА «Новости».

По его словам, цель этого требования — найти механизм обхода санкций.

Французский лидер считает, что покупатели российского газа в Европе должны приобретать его за евро, поэтому выполнить требование России, по его мнению, не представляется возможным.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте. Глава государства отметил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 марта стало известно о том, что цена газа в Европе превысила $2200 за 1 тыс. куб. м, что обновило исторический максимум. Отмечается, что прошлый исторический максимум цены произошел 21 декабря 2021 года, когда цифры соотносились как $2138 за 1 тыс. куб. м.