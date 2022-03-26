Молодого парня насмерть сбил поезд в Отрадном

Молодого парня насмерть сбил поезд в Отрадном
Люди нередко проявляют неосторожность вблизи железнодорожных путей, которая может стоить им жизни. Фото: pixabay.com

Все произошло глубокой ночью, в субботу, 26 марта.

Трагедия случилась во втором часу ночи на станции Ивановская в Отрадном Кировского района Ленинградской области. Мужчина угодил под колеса поезду. Об этом пишут «Невские новости».

Молодой парень переходил пути по железнодорожному переходу примерно в час ночи. Изначально заявляли, что трагедия случилась с подростком лет 14-15. Однако позднее сообщалось, что скончавшемуся было 22 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области девочку сбил «БМВ Х5». Школьница переходила дорогу на «зеленый» сигнал светофора и по «зебре». Правоохранительные органы проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия при участии несовершеннолетней.

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