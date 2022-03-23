Переходила на «зеленый» и по «зебре»: в Ленобласти девочку сбил «БМВ Х5»

Правоохранительные органы проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия при участии несовершеннолетней девочки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в среду, 23 марта, 10-летняя школьница переходила дорогу по всем правилам: на зеленый сигнал светофора и в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Все произошло в поселке Бугры у дома по Шоссейной улице. 48-летний автомобилист за рулем «БМВ Х5» сбил ребенка. Малышку пришлось доставить в больницу. Ее состояние оценили как тяжелое. По факту аварии проводится проверка.

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