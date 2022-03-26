В Петербурге 2,2 тысячи человек привились от клещевого энцефалита

В Петербурге 2,2 тысячи человек привились от клещевого энцефалита
Случаев энцефалита в Петербурге в этом году нет. Фото: pixabay

В Северной столице уже два человека подверглись укусу клеща.

К счастью, случаев энцефалита в городе на Неве пока не зафиксировано. Об этом заявили в Роспотребнадзоре по Петербургу.

В городе стартовала вакцинация против клещевого энцефалита. По информации ведомства, привились уже несколько тысяч горожан.

Всего за неделю, в рамках плановой вакцинации, в Петербурге вакцинировали от клещевого энцефалита 2 232 местных жителя. В том числе и 436 несовершеннолетних.

Отмечается, что в Северной столице выявлены два случая укусов клеща. Оба потерпевших только что прибыли Крыма и Псковской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе на ребенка кинулся лабрадор. Потребовалась операция.

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