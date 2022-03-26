На Финском заливе заметили детей, скачущих по льдинам

Несмотря на запрет, дети вышли на лед. Фото: Pixabay

Несмотря на запрет, дети вышли на лед. Фото: Pixabay

Петербуржцы были под впечатлением, когда увидели, как резво дети прыгают по льдинам Финского залива.

Внимание горожан привлекли маленькие озорники, которые подвергались опасности. Дети прыгали по льдинам. Местом для своих «игр» юные петербуржцы обозначили пляж на юго-западе Петербурга. Об этом жители города стали рассказывать в социальных сетях.

Пишут, что малыши прыгали с одной льдины на другую.

К слову, с 15 марта выход на лед в Петербурге запрещен. Нарушителям официального запрета грозит административная ответственность и штраф.

Как заявляла «Комсомольская правда — Петербург», разгонять маленьких негодников пришлось спасателям на катере. Когда дети заметили сотрудников МЧС, они кинулись в рассыпную.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ладоге мужчина провалился под лед, но сумел забраться на льдину.