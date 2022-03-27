Терапевт Лапа рассказала, какие 5 анализов необходимо сдать переболевшим COVID

Терапевт Лапа рассказала, какие 5 анализов необходимо сдать переболевшим COVID
Врач рекомендует после коронавируса сдать анализы. Фото: pixabay.com

Доктор рекомендует сдать пациенту по меньшей мере пять анализов после того, как он перенес новую коронавирусную инфекцию.

Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа, передает RT.

По словам специалиста, есть смысл пойти в медицинское учреждение и сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимию, С-реактивный белок (СРБ), D-димер.

Кроме того, как считает врач, если у человека имелись предпосылки к развитию панкреатита, сахарного диабета, метаболического синдрома, то есть необходимость проверить уровень глюкозы. Это нужно для того, чтобы контролировать и, в случае чего, принимать меры для восстановления организма после инфекции.

Также Лапа посоветовала через 3-6 месяцев после перенесённого вируса обязательно пройти диспансеризацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач просит вызывать скорую при температуре выше 38,5 градусов при COVID.

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