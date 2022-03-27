Аналитик рассказал, что может спровоцировать крах доллара

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов считает, что пока рано говорить об «окончании эпохи гегемонии доллара».

Абсолютное большинство транзакций происходят в долларах, подавляющее число банковских резервов также находится в валюте США.

По словам эксперта, доля доллара в торговле около половины, а в резервах — 60%, при этом доля юаня приближается 5%.

«Поэтому говорить о «дедолларизации» и «замещении» юанем доллара крайне опрометчиво, хоть эти разговоры и идут годами», — приводит его слова агентство «Прайм».

Для того, чтобы инвесторы и банки перестали вкладываться в доллар, он должен потерять свою важнейшую особенность — стабильность, или же нужен масштабный мировой кризис. США всегда отдавали долги, а ее развитая экономика помогает не только возвращать долг, но и приумножать деньги инвесторов. Также эксперт отметил, что политическая система Соединенных Штатов отличается стабильностью.

Именно из-за вышеперечисленного «гегемония доллара» будет продолжаться еще долгое время, считает специалист.

Ранее сообщалось о том, что клиенты Сбербанка с 18 марта не смогут выполнять переводы в другие российские банки и за рубеж в долларах, фунтах и кронах. Остальные валюты доступны. Банк сообщил в своем Telegram-канале, что из-за санкций Сбер ограничил список иностранных валют, доступных для перевода в другие банки РФ и за рубеж. Теперь для россиян оказались недоступны переводы в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.

Также Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал, какие события могут привести к новому падению рубля.