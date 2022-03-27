Россиянам рассказали о новой уловке мошенников

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев рассказал, что мошенники начали использовать дефицит некоторых товаров для вымогательства денег у российских граждан.

«Мошенники начали активно эксплуатировать повышенный спрос на отдельные группы товаров: автомобильные запчасти, комплектующие для компьютеров, лекарства, социально значимые продукты питания, товары повседневного спроса. Играя на панических настроениях потребителей, злоумышленники предлагают несуществующие товары на сайтах объявлений или в фейковых интернет-магазинах. Получив деньги, они исчезают», — приводит его слова РИА «Новости».

Причем в переписке и телефонных разговорах мошенники часто представляются представителями органов власти, предпринимателями, дилерами известных брендов.

По словам эксперта, хищение средств обычно происходит при переходе по ссылке на поддельный сайт, где злоумышленники вынуждают свою жертву ввести данные карты, или при продаже несуществующего товара на крупных платформах-агрегаторах интернет-торговли.

Еще один способ мошенничества – предложение кредитов по ставке ниже рыночной. Мошенники убеждают жертву взять кредит и перевести его на принадлежащий мошенникам «антикризисный» счет, либо выманивают полные данные карты и приходящие СМС-коды. В иных случаях мошенники, представляясь сотрудниками банка, пугают жертву тем, что на его имя пытаются оформить кредит, а для пресечения операции нужно самому оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Методы социальной инженерии, которые используют мошенники, постоянно обновляются, но на все их уловки есть универсальная защита: не совершайте никаких операций с картой или счетом под диктовку телефонного собеседника, адресата в электронной почте или мессенджере. Прервите общение и сами перезвоните в финансовую организацию по официальному телефону», — советует эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество случаев интернет-мошенничества традиционно возрастает перед праздничными днями. Эксперты предупредили россиян о подозрительной рассылке промокодов накануне 23 февраля и 8 марта.