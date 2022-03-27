Экономист объяснил россиянам, как теперь покупать товары из Европы

Экономист Егор Клопенко рассказал, что сначала следует понять – на самом ли деле продавец интересующего вас товара уходит из РФ или только «временно прекратил работу». Об этом станет известно в мае. При этом товары брендов, действительно ушедших из страны, можно будет купить в обычных магазинах,

«Я уверен, что многие найдут на полках большинство привычных товаров. Тому есть две причины: нежелание уходить из России и плоды параллельного импорта, когда товары западных брендов будут ввозиться в Россию через третьи страны», — приводит слова эксперты агентство «Прайм».

Покупки онлайн также никуда не уйдут — в интернете уже появляются посредники, позволяющие купить на европейских площадках товар, оплатив его с помощью российских карт. Если нужный интернет-магазин работает с РФ и принимает карту UnionPay, совершить покупки можно и самостоятельно, говорит эксперт.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

Как ранее сообщала gazeta.spb.ru, начиная с пятницы, 4 марта, жители Петербурга не имеют возможности приобрести себе мебель и товары для дома. Одна из самых крупных и популярных компания IKEA закрылась в Петербурге, как минимум до 31 мая. Стоит отметить, что совершать покупки онлайн россияне также не могут.