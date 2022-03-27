Нефролог рассказал, чем может обернуться постоянный прием обезболивающих

Парацетамол, антигистаминные, нитроглицерин, таблетки от диареи - все это может пригодиться в период праздничных застолий. Фото: pixabay

Парацетамол, антигистаминные, нитроглицерин, таблетки от диареи - все это может пригодиться в период праздничных застолий. Фото: pixabay

Главный внештатный специалист-нефролог столичного департамента здравоохранения Олег Котенко рассказал, что будет, если постоянно принимать обезболивающие.

«У нас часто рекламируют приём обезболивающего, не задумываясь о том, по какой причине боль. Но, если почитать инструкцию, почти все могут вызвать хронический интерстициальный нефрит. Причем поражение почек проявится только при появлении почечной недостаточности», — приводит его слова РИА «Новости».

Также назвал болезни, которые могут вызвать дополнительные проблемы с почками — сахарный диабет, артериальная гипертония. Он пояснил, что чем дольше протекает это заболевание, то тем больше вероятность развития патологии почек.

Ранее врач Николай Измалков назвал бессмысленным занятием покупку лекарств из-за опасения из дефицита в России. Измалков рассказал, что массовая скупка лекарств вызывает только нездоровый ажиотаж и искусственный дефицит. На самом деле каких-либо проблем с медикаментами нет. У всех крупных аптечных сетей есть большие склады, на которых хранится запас лекарств на несколько месяцев вперед.

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