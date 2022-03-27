В Петербурге в воскресенье ожидается сильный ветер

В Петербурге в воскресенье ожидается сильный ветер
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 марта в городе ожидается усиление северного, северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду, в прибрежных районах 22 метров в секунду.

Ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время суток столбики термометров покажут -3…-5 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне 0…-2 градусов. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя».

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